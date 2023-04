Nominations Retrait Gonflement des argiles. Le député Vincent Ledoux (Nord, Renaissance) a été nommé par décret à la tête d’une mission temporaire ayant pour objet le suivi du phénomène de retrait-gonflement des argiles (lire sur AEF info). "En particulier le soutien à apporter aux plus modestes, la prévention et l’information des élus et sinistrés". CGDD. Un arrêté de la Première ministre et du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires renouvelle Florence...