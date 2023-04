"Les formations, aujourd’hui, sont en silo, explique Michel Mainguenaud, coordonnateur régional des campus des métiers et qualifications en Bourgogne-Franche-Comté, le 13 avril 2023. Or, demain, les compétences devront être plus larges parce que la stratégie bas carbone passe par un mix énergétique." C’est ce constat qui a poussé quatre des CMQ de la région à constituer un pôle inter-CMQ bas carbone. Ils visent, grâce à France 2030, en croisant leurs compétences, à "colorer les formations" et "compléter la carte des formations", explique Eric Tourte, président du CMQ "territoire intelligent".