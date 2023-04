Le 25 mai prochain, deux nouveaux coprésidents prendront la tête du Mouvement Impact France. Ils succèderont Éva Sedoun et Jean Moreau en poste depuis trois ans. Une seule liste a été déposée, dirigée par Pascal Demurger, le directeur général de la Maif, et Julia Faure, fondatrice de la marque de textile Loom. Mais la volonté d'ouverture affichée par les deux candidats à la direction du mouvement suscite des craintes parmi les acteurs historiques de l’économie sociale et solidaire qui redoutent un dévoiement du mouvement.