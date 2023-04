Voici une sélection d’événements pour la semaine du 17 avril 2023, marquée notamment mardi par la conférence de presse de l’USH sur l’actualité du secteur HLM et le CNR logement, et la signature de la convention de partenariat entre Régions de France et Action logement. Le groupe BPCE présentera jeudi ses perspectives pour l’immobilier résidentiel.