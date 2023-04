Intitulé "Agir ensemble pour impulser une dynamique de transformation", le CPRDFOP de la région Centre-Val de Loire a été adopté jeudi 13 avril 2023 au conseil régional. Il s'articule autour de quatre priorités et "douze chantiers" dans le champ de la formation et de l'orientation, dont la mise en œuvre sera pilotée par le Crefop, qui devraient s'appuyer sur "les Codev" pour sa déclinaison dans les bassins d'emploi, des structures quadripartites qui associent les départements et collectivités locales que le conseil régional voudrait voir "systématiser"(lire sur AEF info).