Comme attendu, les cortèges de la 12e journée de mobilisation contre la réforme des retraites ont été moins fournis que lors des précédentes manifestations. Reste qu’à la veille des décisions du Conseil constitutionnel sur le projet de loi et sur le référendum d’initiative partagée, l’intersyndicale ne désarme pas et maintient sa franche opposition à la réforme. Et pour la première fois depuis 10 ans, le 1er mai pourrait être unitaire et constituer "une grande fête populaire contre la réforme des retraites", pour reprendre les termes de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT.