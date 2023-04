Alors que gouvernement et organisations syndicales attendent la décision du Conseil constitutionnel, demain 14 avril en fin d’après-midi sur le PLFRSS portant la réforme des retraites, la 12e journée de mobilisation, ce jeudi 13 avril 2023, marque un nouveau tassement de la participation des agents publics, qui s’était toutefois maintenue le 6 avril dernier. Selon les chiffres communiqués à la mi-journée par le ministère de la Fonction publique, la participation des agents publics était ainsi de 3,8 % au sein de la fonction publique de l’État (contre 6,5 % le 6 avril), de 2 % dans le versant territorial (contre 3,9 % le 6 avril) et de 4,2 % dans l’hospitalière – personnels grévistes assignés et astreints – (contre 5,9 % le 6 avril). Pour l’heure, aucune intersyndicale n’est prévue ce jour en soirée, ni le 14 avril après la décision du Conseil constitutionnel.