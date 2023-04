Dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 avril, le conseil de territoire de Plaine Commune a voté une modification de son plan local d’urbanisme pour se mettre en conformité avec la loi, et réduire l’emprise des travaux de la gare du Grand Paris express et de la piscine d’entraînement pour les jeux olympiques. 750 m2 ont ainsi été classés en zone "NJ", soit des zones de nature et de jardins.