Organisé sous l’égide de la CNDP, un débat public sur "l’eau potable en Île-de-France" s’ouvre ce jeudi 20 avril 2023 à Paris pour une durée de trois mois. Il fait suite au projet du Sedif et de RTE d’installer, dans trois usines franciliennes de production d’eau potable, une nouvelle technique de traitement de l’eau reposant sur des unités membranaires raccordées au réseau électrique. Présidé par Paola Orozco-Soüel, le débat vise à informer et faire participer les collectivités, acteurs de l’eau, institutions, bailleurs, associations, particuliers et usagers professionnels.