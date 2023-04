Le département de Loire-Atlantique s'attaque à la question de la mixité sociale dans les collèges, avec un projet qui concernera à la rentrée 2024 plusieurs établissements de Nantes. Trois collèges seront fermés, et un nouveau collège, en plein centre-ville, accueillera les élèves concernés, dont ceux du collège Rosa Parks, REP+. La démarche implique de travailler sur la sectorisation, mais aussi sur les transports ou la restauration scolaire. Pour Patricia Galeazzi, IA-Dasen, le projet nécessitera "un accompagnement" des équipes et des élèves, et "un travail sur les représentations".