Les commissions des affaires économiques et du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale ont nommé les membres et rapporteurs de huit missions, le 12 avril 2023. Elles aborderont la séparation de la vente et du conseil en matière de produits phytopharmaceutiques, la préparation du projet de loi relatif à l’industrie verte, le bilan de la loi de décembre 2020 sur la dérogation à l’interdiction aux néonicotinoïdes pour les betteraves ou encore la politique de l’eau face au défi climatique et les dynamiques de la biodiversité dans les paysages agricoles.