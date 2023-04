32 chercheurs établis en France, dont 10 chercheuses, ont reçu une bourse ERC Advanced en 2022, selon les résultats dévoilés le 30 mars 2023. Un chiffre en hausse, puisque le nombre de chercheurs récompensés était de 26 en 2021. Plus de 60 % des projets de recherche retenus sont rattachés aux sciences physiques et de l’ingénieur avec 4 lauréats dans la discipline "science du système terrestre". Sur un total de 31 laboratoires (l’un d’eux compte deux lauréats), 27 ont comme tutelle le CNRS. Du côté des universités, PSL est cotutelle de 8 unités de recherche et Paris-Saclay de six unités.