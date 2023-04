"La poursuite de la réforme de nos administrations nous paraît un axe inévitable. L’enjeu de notre rapport, c’est d’essayer d’avoir un champ d’action qui relève à la fois du registre de l’immédiat et du plus long terme", indique dans une interview à AEF info, mi-avril 2023, le député Robin Reda (Renaissance, Essonne), co-rapporteur, avec Véronique Louwagie (LR, Orne), de la mission de la commission des Finances "sur la rationalisation de notre administration comme source d’économies budgétaires", constituée le 10 janvier. Si "notre prisme premier est celui d’une recherche d’économies et d’une diminution de dépenses", "cela sous-tend la préoccupation d’améliorer la qualité du service à l’égard des citoyens ainsi que la qualité du travail des agents.", précise Véronique Louwagie. La mission présentera ses conclusions début juin.