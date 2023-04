Le pôle de compétitivité Lyonbiopôle et i-Care lancent le i-Care LAB dédié à l’innovation technologique en santé

Lyonbiopôle, pôle de compétitivité santé de la région Aura , et le cluster i-Care Auvergne Rhône-Alpes, créé en 2011 et spécialisé dans les technologies médicales, lancent le i-Care LAB, lab santé de la région, annoncent-ils le 20 octobre 2020. Son but : favoriser la création de nouvelles solutions pour accélérer la transformation des industries de santé. Il s’articule autour de trois activités principales : l’exploration d’enjeux de transformation des pratiques et des organisations de santé par la technologie, l’accompagnement à l’expérimentation des nouvelles solutions et le passage à l’échelle et la valorisation des expériences et projets portés par des usages novateurs. Le i-Care LAB "cherche à décloisonner les univers de la prévention, du sanitaire, du médico-social et de l’autonomie pour approcher le concept de santé globale", est-il précisé.