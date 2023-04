Le premier tour des élections des représentants du personnel de BNP Paribas SA s’est tenu entre le 3 et 7 avril 2023. Le taux de participation s’est élevé à 58,4 % de votants, contre 51 % en 2019, indique la direction le 13 avril. La représentativité des organisations syndicales est déterminée par leurs résultats au premier tour, elle nécessite de recueillir au moins 10 % des suffrages valablement exprimés. Deux organisations syndicales sont représentatives : la CFDT et le SNB/CFE-CGC, qui totalisent respectivement 33,5 % et 46,8 % des suffrages, contre 26,5 % et 50,7 % en 2019 (lire sur AEF info). La CFDT se réjouit dans un communiqué de sa "forte progression", précisant que "le pouvoir d’achat, les négociations salariales, le partage de la richesse au sein de l’entreprise, l’atteinte d’une réelle égalité salariale entre les femmes et les hommes" seront au cœur de ses revendications.