Après l’Assemblée nationale mardi, le Sénat a adopté définitivement, mercredi 12 avril 2023, le projet de loi sur les JOP de Paris 2024. Un texte dont l’article 16, devenu le 24 dans la petite loi, organise la dissolution de la Solideo, au plus tard le 31 décembre 2028. Laquelle réalisera dans cette perspective, d’ici au 31 décembre 2025, un bilan d’étape – notamment écologique et financier – de ses missions. Ce bilan, public, énumérera en outre les dispositifs mis en place pour accompagner le reclassement des salariés et évaluera leur efficacité. Il détaillera enfin la manière dont Grand Paris Aménagement assurera les missions de la Solideo. L’article prévoit en effet qu’au plus tard le 1er janvier 2026, la Solideo recourt, pour l’exercice de ses missions, aux moyens de GPA. Une mutualisation qui n’implique pas de transfert préalable obligatoire de tout ou partie du personnel.