Selon les chiffres du ministère de l’Éducation nationale, 4,4 % des personnels sont en grève le 13 avril 2023. Ils répondent à l’appel de l’intersyndicale interprofessionnelle à une 12e journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites. Chez les seuls enseignants, le ministère indique 4,7 % de grévistes : 4,1 % dans le premier degré et 5,2 % dans le second. Le Snuipp-FSU n’a pas communiqué ses estimations pour le premier degré et le Snes-FSU estime que, dans le second degré, "dans les zones B et C, 18 à 20 % d’enseignants sont grévistes", la zone A étant en vacances.