44 établissements d’enseignement supérieur sont lauréats de l’appel à projets ASDESR et se partagent 200 M€ prévus dans le cadre d'une vague unique, selon les résultats annoncés le 13 avril 2023 par le MESR. Pour mémoire, une cinquantaine de dossiers avaient été déposés, dans le cadre de cet appel visant à "aider les établissements d’ESR à accroître leurs ressources" et constituer ou professionnaliser leurs équipes d’appui pour le montage de projets, prioritairement sur la FTLV et/ou les projets européens. L’Institut Agro et l’université Paris-Saclay décrochent les financements les plus élevés (11,44 M€).