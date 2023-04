Le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Guadeloupe, est nommé administrateur provisoire de Transitions Pro Guadeloupe pour une durée de six mois renouvelable, par un arrêté publié au JO du 13 avril 2023. Ludovic de Gaillande succède ainsi à Sylvie Leyre qui occupait cette fonction depuis fin 2020 en lieu et place du CA de l’association paritaire dont la mise sous tutelle par l’État avait été décidée en raison de problèmes de gestion et de gouvernance.