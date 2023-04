SANTE PRIME DE SOLIDARITE. L’arrêté du 11 avril 2023 fixant la prime de solidarité territoriale des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques permet au directeur de l’ARS d’autoriser les praticiens d’un établissement à percevoir cette prime lorsque l’activité partagée au-delà des obligations de service est réalisée entre plusieurs sites d’un même établissement, à condition que ces sites soient éloignés de plus de 20 km et qu’ils aient constitué des établissements...