"La Brav-M a pour objectif de pratiquer des interpellations et a été dotée de l’autonomie tactique du dispositif Brav, qui amène […] à prendre des décisions sans appréciation globale de la situation." Dans un rapport publié jeudi 13 avril 2023, l’Observatoire parisien des libertés publiques s’inquiète de la possible généralisation d’un modèle qui emprunte "les pires caractéristiques de la police". Mobile et rapide, cette police à moto permet de "faire plus avec moins" et apparaît "plus rentable". Elle semble déjà intervenir "hors opérations de maintien de l’ordre" et inspirer d’autres unités.