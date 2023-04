L’audit sur les pratiques managériales d’Audencia a fait l’objet d’une restitution les 4 et 5 avril 2023. "Il en ressort qu’il n’y a pas de management toxique systémique au sein de l’école", affirme Laurent Métral, président du CA d’Audencia, lors d’un entretien avec AEF info, le 12 avril 2023. "Il y a des cas réels, individuels, de mauvais management, qui seront gérés et éventuellement sanctionnés". Il évoque aussi des "situations managériales pouvant donner l’image de baronnies installées". Dans cet entretien, Laurent Métral renouvelle sa confiance à Christophe Germain, tout en reconnaissant que le DG "a peut-être été trop absorbé par des missions à l’extérieur de l’école ces derniers temps". Il souhaite que le plan d’actions qui découlera de l’audit permette à l’école "de retrouver une légitimité managériale" et "de limiter les dissonances entre stratégie et actions opérationnelles".