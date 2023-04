Olivier Klein a dressé le bilan de ses neuf premiers mois comme ministre de la Ville et du Logement devant la délégation aux collectivités territoriales du Sénat, le 13 avril. Il a rappelé les grands axes de sa feuille de route et répondu aux questions d’élus locaux rapportées par les sénateurs. Il indique notamment qu’il ne juge pas opportun de demander à Action logement de financer les AOH via la Peec dans le cadre de sa future convention quinquennale. Et précise avoir demandé aux préfets de veiller au respect de la loi SRU lors du contrôle qui démarre, mais aussi de favoriser le "dialogue".