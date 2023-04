Michel Terré, président d’Hesam et Didier Desplanche, directeur général d’Ecam LaSalle, ont signé, le 12 avril 2023, une convention d’association faisant de l’école d’ingénieurs labellisée Eespig le quinzième membre d’Hesam, annonce la Comue dans un communiqué envoyé le même jour. Les membres du CA d’Hesam avaient voté cette association à l’unanimité, le 22 février dernier. Les deux établissements souhaitent ainsi "renforcer leurs thématiques de recherche, de dynamiser leurs partenariats internationaux et de développer leurs synergies territoriales", précise le communiqué. Cette association permettra notamment "d’établir des liens entre les enseignants-chercheurs d’Ecam LaSalle et les deux écoles doctorales coordonnées par Hesam" et "de développer les collaborations sur certaines thématiques ainsi qu’aux équipes de participer à des programmes communs dans une dynamique interdisciplinaire et collaborative".