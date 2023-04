DAJ. L’emploi de chef de service, adjoint au directeur des affaires juridiques, sera vacant le 1er septembre 2023 à l’administration centrale des ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. CATÉGORIE C. Un arrêté fixe au titre de l’année 2023 le nombre et la répartition des postes offerts aux concours communs pour le recrutement dans le deuxième grade de divers...