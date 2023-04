Alors que plus de 1 000 communes ont connu une rupture d’approvisionnement en eau potable en France au cours de l’été dernier, un rapport sur la gestion de cet épisode de sécheresse a été commandé à trois inspections par les ministres de l’Intérieur, de l’Agriculture, de la Transition écologique et par la secrétaire d’État à l’Écologie. Parmi ses recommandations figurent la déclinaison territoriale des objectifs de réduction des prélèvements d’eau fixés par les assises de l’eau, le suivi des impacts des sécheresses et l’évaluation de l’efficacité des mesures de restriction en temps quasi-réel.