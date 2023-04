Présidée par le député Renaissance Guillaume Vuilletet (Val-d’Oise), la commission d’enquête sur le coût de la vie dans les territoires ultramarins a entendu, jeudi 13 avril 2023, différents représentants des bailleurs sociaux et de la filière du BTP pour définir les facteurs pesant sur le coût de la construction sur ces territoires. Prix des matériaux et de la main-d’œuvre, poids des normes, rareté du foncier… Ceux-ci ont dessiné les leviers d’une politique favorisant un logement à moindre coût dans les Drom où la demande, notamment en logement social, reste importante et insatisfaite.