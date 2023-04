Le Parlement européen engage un véritable contre-la-montre pour boucler de très importants dossiers environnementaux et de RSE avant la fin de son mandat au printemps 2024. Si le plus gros du paquet "Fit for 55" est derrière lui, restent notamment la performance énergétique des bâtiments, la réforme du marché de l'électricité, le devoir de vigilance, les actes délégués sur la CSRD, la réduction des pesticides ou encore la restauration de la nature. Les eurodéputés continuent à soutenir dans leur grande majorité les objectifs du pacte vert, mais ils questionnent de plus en plus ses modalités, dans un contexte très différent de celui de 2019. Le PPE, groupe majoritaire conservateur, est tenté de rallier les groupes d'extrême-droite pour contrer les positions les plus progressistes. Ce débat ne manquera pas de s'inviter dans la campagne.