"Parallèlement aux dispositifs de gestion de crise, seules des politiques de transformation de nos usages de l’eau dans la durée permettront d’éviter les ruptures brutales" : telle est la principale conclusion d’un rapport d’inspections visant à dresser le retour d’expérience sur la gestion de l’eau lors de la sécheresse 2022, rendu public le 12 avril 2023, après avoir été dévoilé par Libération et Le Monde. Le rapport, qui formule 18 préconisations, alerte sur "la fragilité" du modèle agricole, premier secteur consommateur, et appelle à la mise en place de "mesures fortes à moyen et long terme".