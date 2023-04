En raison de "l’urgence d’une revalorisation salariale", les syndicats représentatifs de l’Éducation nationale (CGT, Fnec-FP-FO, FSU, Sgen-CFDT, Snalc, SUD, Unsa) écrivent le 12 avril 2023 à Élisabeth Borne et Pap Ndiaye. Selon l’intersyndicale, face à "la crise de recrutement", au "nombre de ruptures conventionnelles multiplié par 5 en un an" et aux "démissions qui augmentent", "les réponses du gouvernement ne sont pas à la hauteur". D’autant que le gouvernement est "revenu sur la promesse d’Emmanuel Macron d’augmenter de 10 % sans contreparties tous les enseignants en janvier 2023". Pour les organisations, "l’enveloppe allouée pour la partie socle, insuffisante, doit être augmentée et s’inscrire dans une logique pluriannuelle". Aussi, le pacte "va conduire à un alourdissement de la charge de travail". Les syndicats "réclament le basculement de l’enveloppe du pacte dans celle du socle".