La demande de la CFDT d’annuler les élections professionnelles de décembre 2022 aux différentes instances de la mairie et la métropole de Toulouse est rejetée par le tribunal administratif de Toulouse, dans une décision du 6 avril 2023. La fédération Interco CFDT de Haute-Garonne et de l’Ariège contestait les résultats de trois scrutins : ceux du CST commun de la ville, de la métropole et du CCAS de Toulouse et celui aux CAP de catégorie C des deux collectivités. Le syndicat avait allégué d’un manque de confidentialité et de sécurité du vote électronique et faisait état de "tentatives d’intimidation", de "harcèlement téléphonique" ou de "faveurs contre des voix" d’une autre organisation syndicale envers les électeurs. La CFTC 31 Territoriaux s’était associée à la "protestation électorale". Le juge administratif estime que ces allégations "ne sont corroborées par aucune pièce probante".