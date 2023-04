Le professeur Lionel Collet, dont la nomination comme président de la Haute Autorité de santé était envisagée le 15 mars par le Président de la République (lire sur AEF info) a recueilli l’avis favorable de chacune des deux commissions des Affaires sociales du Parlement le 12 avril 2023. L’ancien directeur de cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso, et ex-président de la conférence des présidents d’université a recueilli 27 voix favorables (six défavorables) parmi les députés. Il succédera à Dominique Le Guludec. Depuis décembre 2021, ce conseiller d’État préside le Conseil national périodique chargé de la promotion de la certification des professions de santé dotées d’un ordre. Lors de son audition au Sénat, il a indiqué qu’il n’avait jamais été doyen de médecine et souligné la nécessité de rapprocher l’ensemble des métiers de la santé.