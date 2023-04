Sur proposition de la rapporteure Dominique Estrosi Sassone, la commission des affaires économiques du Sénat a rejeté, mercredi 12 avril, la proposition de loi de Rémi Cardon et Viviane Artigalas visant à résorber la précarité énergétique. La commission partage leur constat d’un besoin d’accélération de la rénovation des logements mais pointe des problèmes de forme et de fond. Le texte devance notamment les conclusions de la commission d’enquête sénatoriale sur la rénovation énergétique des bâtiments. Et certaines propositions s’avèrent redondantes avec la loi climat et résilience.