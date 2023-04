Le rapport sur les épreuves des concours d’entrée à l’INSP de 2022 a été transmis à la Première ministre et au ministre de la Fonction publique mi-mars et rendu public le 11 avril 2023. Ce concours est le premier donnant accès à l’INSP depuis sa création au 1er janvier 2022, qui avait acté la disparition de l’ENA voulue par la réforme de la haute fonction publique. Dans une première partie critique, Alain Beretz, président des jurys, détaille les difficultés de diversification sociale et culturelle des candidats et propose des pistes d’amélioration.