Constatant que "les collectivités territoriales peinent encore à se saisir des possibilités offertes par la donnée publique", le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques confie, mercredi 12 avril 2023, une "mission exploratoire" à trois responsables politiques : Christine Hennion, Magali Altounian, et Bertrand Monthubert. Leur rapport final, attendu pour fin juillet, devra notamment établir un "diagnostic précis" de l’usage des données par les collectivités, et proposer des pistes pour "faciliter et améliorer" leur exploitation, indique le ministre dans sa lettre de mission.