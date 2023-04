Député Renaissance et conseiller départemental (Sarthe), Jean-Carles Grelier publie le 12 avril un atlas recensant les initiatives visant à favoriser l’installation des médecins de 66 départements ayant répondu à l'enquête. Réalisé en 2018 par Antoine Reydellet, alors président de l’Isni, il a été actualisé en 2022, ce qui permet de mesurer l’efficacité des mesures prises par les départements. Membre de la commission des Affaires sociales, le député plaide pour un positionnement de l’État qui, via des ARS départementalisées, soit plus en accompagnement des collectivités locales.