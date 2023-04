Le comité du label ISR dévoile sa proposition de nouveau référentiel

Le comité du label ISR a publié ce jour sa proposition de nouveau référentiel. A un renforcement du cadre du label, dont la vocation généraliste est réaffirmée, s'ajoute une exigence de plan de transition crédible pour les secteurs les plus émetteurs, assortie d'un processus d'escalade formalisé. Le dispositif a été pensé pour accompagner les entreprises dans la transition, affirme Michèle Pappalardo, présidente du comité. Cette proposition de référentiel est soumise à consultation pour une durée de six semaines, avant de proposer une version finale au ministre de l’Économie et des Finances.