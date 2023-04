En 2021, près des trois quarts des Français considèrent que le non-recours aux aides sociales est élevé, selon l’étude d’opinion de la Drees du 12 avril 2023. Cette opinion est moins partagée par les plus diplômés et les plus aisés financièrement, ainsi que par ceux qui s’estiment moins attachés à l’intervention publique. Près de quatre personnes interrogées sur dix considèrent que le manque d’information sur les aides est la cause principale du non-recours ; la seconde raison la plus avancée, par près d’une personne sur quatre, est la complexité des démarches.