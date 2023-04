Annoncée par voie de communiqué le 12 avril 2023, une mission sur l’utilisation des données par les collectivités territoriales a été confiée par le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini, à trois responsables politiques : Christine Hennion, ancienne députée des Hauts-de-Seine et conseillère municipale de Courbevoie, Magali Altounian, adjointe au maire de Nice, déléguée aux Finances et aux Institutions européennes et conseillère régionale en Provence-Alpes-Côte d'Azur chargée de la commission Europe, et Bertrand Monthubert, président du Conseil national de l’information géolocalisée (CNIG) et ancien conseiller régional d’Occitanie. Cette mission vise à "identifier les opportunités de renforcement de l’exploitation des données par les collectivités territoriales", en lien étroit avec la Dinum, l’ANCT et les associations d’élus.