Dans le cadre de la loi "Bien vieillir" discutée à l’Assemblée nationale (lire sur AEF info), la fondation de Rothschild a décidé d’ouvrir un appartement partagé dans le 12e arrondissement de Paris en avril 2023. La fondation entend ainsi combattre l’institutionnalisation des seniors en ouvrant une seconde voie : l’habitat accompagné, partagé, inséré dans la vie locale (API) et sécurisé. Les 10 personnes accueillies seront des seniors de plus de 65 ans, dont le maintien à domicile n’est plus possible, sans pour autant atteindre un niveau de dépendance qui requiert un placement en Ephad. Encadrés par une maîtresse de maison, les habitants pourront également consulter des médecins. Ce projet vise à faire face au vieillissement de la population et à l’enjeu de préservation des libertés chez les personnes âgées présentant un déficit de leur niveau d’autonomie.