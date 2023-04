"L’éducation aux médias est plus que jamais une priorité pour le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse", estime Pap Ndiaye, alors que le ministère annonce, dans un communiqué de presse, la signature d’une convention avec France Télévisions, le 12 avril 2023. Signée quelques jours après la semaine de la presse et des médias à l’école, cette convention doit "renforcer le partenariat entre le service public audiovisuel et le ministère, et formaliser leur engagement en faveur de l’éducation aux médias et à l’information" (EMI).