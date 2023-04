Les députés Laurence Heydel Grillere, (Renaissance, Ardèche), et Antoine Vermorel-Marques, (Les Républicains, Loire), ont présenté mercredi 12 avril 2023 les conclusions de leur mission "flash" sur le suivi par la France des engagements qu’elle prend lors des COP climat. Parmi leurs recommandations, figurent l’adoption d’une loi de planification écologique accompagnée d’une programmation des financements, la mise en place par les collectivités d’indicateurs de suivi des objectifs climatiques et la mise en cohérence des objectifs nationaux avec ceux fixés dans les Sraddet et les PCAET.