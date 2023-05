En proie à une grave crise énergétique, l’Afrique du Sud devient un Eldorado des énergies renouvelables. Mais les projets éoliens - attribués pour certains à Engie et EDF Renouvelables - se multiplient dans des zones touristiques réputées pour leurs parcs nationaux et réserves naturelles entraînant une levée de boucliers de la part des acteurs locaux. Des réserves naturelles privées, réunies au sein d’Indalo, dénoncent ainsi des impacts sur la biodiversité, sur les paysages et sur le tourisme et la conservation des animaux sauvages. Après l’échec de son appel contre l’autorisation ministérielle de Bayview, projet d’Engie, l’association envisage de saisir la justice française par le biais de la loi sur le devoir de vigilance.