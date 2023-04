Après avoir appelé dans une tribune publiée dans "Les Échos" le 6 avril 2023 à "revoir d’urgence" la politique de rémunération dans la fonction publique, Mylène Jacquot, secrétaire générale de la CFDT Fonctions publiques, et Johan Theuret, co-fondateur du collectif Sens du service public (1), réitèrent dans une interview à AEF info leur demande – partagée par toutes les organisations syndicales – d’une mesure salariale générale. Celle-ci est selon eux un préalable à l’ouverture du chantier "Accès parcours rémunération", alors que l’inflation n’a pas ralenti depuis un an. "Il faut trouver des réponses pour éviter de continuer d’avoir une politique de rémunération dans la fonction publique 'à la petite semaine' et qui ne répond plus aux enjeux actuels", insiste Mylène Jacquot. Pour Johan Theuret, employeurs et agents publics ont besoin de confiance et d’un minimum de prévisibilité.