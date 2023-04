Sur le critère de l’autonomie RH, la France est dernière du groupe à score "moyennement faible" du baromètre sur l’autonomie des universités de l’EUA. Avec un score de 44 %, elle gagne un point par rapport à 2017 et 2011 mais se situe seulement au 31e rang sur 35. Pour établir ce score, l’EUA s’est penchée sur les procédures de recrutement, de licenciement, d’avancement, mais aussi sur la rémunération des personnels administratifs et académiques "seniors". Troisième volet de notre analyse des indicateurs de ce baromètre et du score de la France, comparée à ses pairs européens.