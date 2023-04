L’UPPA veut pousser au soutien entre pairs afin d’inciter ses chercheurs à viser des revues plus prestigieuses pour leurs publications et une entrée dans le classement de Leiden en 2027. "Il nous faut continuer à travailler sur l’impact", avance le président Laurent Bordes, conforté en ce sens par la synthèse du HCERES sur les 18 unités de recherche de son établissement. Sur le site palois, le dialogue est "excellent" avec les organismes de recherche, et les orientations alignées, assure-t-il à AEF info, le 11 avril 2023. Ce lien avec les EPST joue "un rôle majeur" pour la reconnaissance nationale et mondiale des laboratoires. À l’avenir, Laurent Bordes pense qu’avec les alliances européennes ou les PUI, le rôle des universités va croître. "L’idée va venir assez vite" d’associer les écoles à la politique scientifique de site, estime-t-il enfin.