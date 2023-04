Alors que toutes les régions "se battent" pour faire venir Arts et Métiers sur leur territoire, selon le directeur général Laurent Champaney, ce dernier a jeté son dévolu sur Saint-Étienne : 30 étudiants apprentis seront recrutés à la rentrée prochaine, pour un parcours d’ingénieur de spécialité "mécanique et mécatronique". Un projet monté en un an, grâce à un partenariat fructueux avec un double établissement privé associatif, spécialiste de la formation par alternance : l’ISTP-Irup. Et soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a déjà débloqué 1,6 M€ pour le volet immobilier du projet.