Au terme de cinq mois de travaux, la mission d’information sur les moyens de faire baisser les prix du logement en zones tendues, hors Île-de-France, a présenté son rapport à la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, ce mercredi 12 avril. S’il y a des acteurs qui doivent être "soutenus" pour faire baisser les prix du logement dans les zones littorales et de montagne, ce sont les collectivités locales, estiment les rapporteurs Annaïg Le Meur et Vincent Rolland. Ils recommandent notamment de leur donner un rôle à jouer dans la redéfinition et l’application des zonages.