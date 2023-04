La France et les Pays-Bas signent, mercredi 12 avril 2023, un pacte pour l’innovation et la croissance durable pour "structurer et développer la coopération bilatérale et trouver de nouvelles synergies entre leurs écosystèmes économiques, industriels et de recherche". Ils souhaitent "développer un dialogue structurel et renforcer la coopération public-privé autour de projets concrets, dans des domaines économiques clés pour la double transition numérique et durable et l’autonomie stratégique de l’UE". Des accords de coopérations ont été annoncés notamment par des organismes de recherche.