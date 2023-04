Dans l'Essonne, en plus de l’opération d’intérêt national destinée à réparer les déséquilibres dans la copropriété dégradée de Grigny 2 et de l’opération liée au nouveau programme de renouvellement urbain, Grand Paris aménagement lance une ZAC sur le secteur de la Grande Borne pour réaménager le secteur ouest du quartier. Les enjeux sociaux, architecturaux et paysagers y sont nombreux. La ZAC devrait être créée d'ici la fin de l'année.